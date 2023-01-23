『シャネル CHANEL ドゥスールデキノックス #797 ベージュ エ コライユ 9g [517972]【メール便可】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 18分に出品され03月13日 09時 18分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ ブランド ] シャネル CHANEL
[ 用途／種別 ] フェイスカラー
[ 分類 ] 国内正規品
[ 原産国 ] フランス
[ 商品区分 ] 化粧品
[ 外装サイズ ]
横幅8.6cm x 高さ8.5cm x 奥行2.9cm
[ 商品説明 ]
・限定
・シャネルのアイコンと共に、秋を彷彿させる植物が描かれたデザイン
・ナチュラルな発色のチーク。重ね塗りすることで、濃淡を調節。自分好みに調節できます
2023 New Cosme Autumn 秋コスメ
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落札価格7735円
805 入札履歴
終了
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