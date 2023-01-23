『ナーズ パワーマット リップスティック 100 SWEET DISPOSITION(1.5g)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 07時 14分に出品され04月03日 07時 14分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナーズ パワーマット リップスティック 100 SWEET DISPOSITION(1.5g)



【商品説明】

・※画像はイメージです。商品の色と異なる場合がありますのでご注意ください。

・メイク

・化粧品



【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 8.10 cm

奥行 : 12.90 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。