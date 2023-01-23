『ミスト フォルツァ ボディバッグ FMS07 クログレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 07時 49分に出品され05月11日 07時 49分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミスト フォルツァ ボディバッグ FMS07 クログレー



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ46cmxヨコ21cmxマチ3cm

・ポケットの数:2(外側2/内側0)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: 420Dポリエステル(PVCコーティング)×1680Dナイロン

・重量:380g



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 49.80 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ミスト

フォルツァ

ボディバッグ

FMS07

クログレー