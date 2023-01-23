『イーグルプロダクツ キャンプファイヤーケトル 1.5L ST400 EAGLE Products Campfire Kettle【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 01時 23分に出品され03月29日 01時 23分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イーグルプロダクツ キャンプファイヤーケトル 1.5L ST400 EAGLE Products Campfire Kettle
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 18.20 cm
奥行 : 18.20 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7735円
46 入札履歴
終了
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