『アキレス ブーツ 乗馬向け 防水 2E トレーニングメイト TJG 1165 ブラック 28 cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 21時 15分に出品され04月23日 21時 15分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[アキレス] ブーツ 乗馬向け 防水 2E トレーニングメイト TJG 1165 ブラック 28 cm



【商品説明】

・ソール素材または裏地: フォーム

・ヒールのタイプ: フラット

・ヒールの高さ: 3 cm

・ブーツ筒まわり: 32 cm

・表地: レザー

・防水

・靴幅: 2E



【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 35.29 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 1.88 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。

※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。

カテゴリ ファッション

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