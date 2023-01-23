『エデュアルド 1/48 プロフィパック 日本海軍 A6M3 零式艦上戦闘機 22型/22型甲 プラモデル EDU82214【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 22時 26分に出品され03月08日 22時 26分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エデュアルド 1/48 プロフィパック 日本海軍 A6M3 零式艦上戦闘機 22型/22型甲 プラモデル EDU82214
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 23.70 cm
奥行 : 39.60 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7735円
765 入札履歴
終了
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