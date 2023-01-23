『エデュアルド 1/48 プロフィパック 日本海軍 A6M3 零式艦上戦闘機 22型/22型甲 プラモデル EDU82214【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 22時 26分に出品され03月08日 22時 26分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エデュアルド 1/48 プロフィパック 日本海軍 A6M3 零式艦上戦闘機 22型/22型甲 プラモデル EDU82214



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 23.70 cm

奥行 : 39.60 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。