『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN R / マイク付き /【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 15時 13分に出品され03月23日 15時 13分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
色：レッド
型式:密閉ダイナミック型
ドライバーユニット:約13.5mm
質量:約34g
電源:リチウムイオン充電池(内蔵)
充電時間:約2.5時間
型式:エレクトレットコンデンサー型
指向特性: 全指向性
付属品:ハイブリッドイヤーピースS、M、L(各2)、マイクロUSBケーブル
家電＆カメラ/イヤホン・ヘッドホン/イヤホン・ヘッドホン本体/イヤホン
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落札価格7735円
327 入札履歴
終了
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