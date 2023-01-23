『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN R / マイク付き /【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 15時 13分に出品され03月23日 15時 13分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：レッド

型式:密閉ダイナミック型

ドライバーユニット:約13.5mm

質量:約34g

電源:リチウムイオン充電池(内蔵)

充電時間:約2.5時間

型式:エレクトレットコンデンサー型

指向特性: 全指向性

付属品:ハイブリッドイヤーピースS、M、L(各2)、マイクロUSBケーブル

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