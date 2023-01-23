『SLG Design AirPods Proケース イタリアンプエブロレザー ブラック 保護ケース 本革(牛革) ベジタブルレザー カラビナ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 22時 42分に出品され04月10日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SLG Design AirPods Proケース イタリアンプエブロレザー ブラック 保護ケース 本革(牛革) ベジタブルレザー カラビナ



【商品説明】

・イタリアン「プエブロレザー」使用、使い込むほど味が出るエイジング

・セラフィル糸のステッチ

・便利な丸型カラビナ付き

・対応機種：AirPods Pro



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 20.10 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。