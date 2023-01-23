『ONKYO Bluetoothインナーイヤーヘッドホン E200BTB【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 13時 28分に出品され03月23日 13時 28分に終了予定です。即決価格は7,735円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ONKYO Bluetoothインナーイヤーヘッドホン E200BTB
【商品説明】
・Bluetooth接続時とバッテリーlow時を音声で伝えるガイダンス機能搭載
・スマートフォン画面へのおおよそのバッテリー残量表示が可能です。※スマートフォンとの組み合わせによっては、操作に対応できないものがあります
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ワイヤレスで心地よく快適な装着感、長時間どこででもリスニングができるコンパクトモデルのインナーイヤーヘッドホン(イヤホン)です。
・省サイズでも重低音再生。バッテリー内臓ハウジングタイプに比べてハウジングが軽量になり、快適さを実現しました
・音楽から音声通話への切替え、音量設定や曲送りができるコントロールマイク付き
【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7735円
708 入札履歴
終了
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