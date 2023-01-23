『AZROF(アズロフ) スタンド式 クラブケース 15AZ-SSC01 38 UNRD ユニオンレッド【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 15時 21分に出品され04月24日 15時 21分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AZROF(アズロフ) スタンド式 クラブケース 15AZ-SSC01 38 UNRD ユニオンレッド



【商品説明】

・クラブ4~5本収納可能

・ショルダーストラップ付属

・全長:約80cm

・素材:合成皮革

・重量:約1.0kg



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 79.00 cm

重量 : 1.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。