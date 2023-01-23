『SRAM S500 Aluminum Brake Lever (Left， Black) by SRAM【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 19時 18分に出品され03月07日 19時 18分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SRAM S500 Aluminum Brake Lever (Left， Black) by SRAM



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.57 cm

横幅 : 11.43 cm

奥行 : 13.21 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。