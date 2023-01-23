『エクストララージ トートバッグ UTILITY CANVAS TOTE BAG メンズ BLACK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 04時 32分に出品され04月16日 04時 32分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エクストララージ トートバッグ UTILITY CANVAS TOTE BAG メンズ BLACK
【商品説明】
・A4サイズ収納可
・ショルダー全長:54cm
・ストラップの種類: ショルダー
・ポケットの数:5(外側3/内側2)
・全長 タテ35cmxヨコ(上部54cmx底部43cm)xマチ12cm
・留め具の種類: ボタン
・表地: ナイロン
・重量:750g
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7734円
550 入札履歴
終了
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