『エクストララージ トートバッグ UTILITY CANVAS TOTE BAG メンズ BLACK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 04時 32分に出品され04月16日 04時 32分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エクストララージ トートバッグ UTILITY CANVAS TOTE BAG メンズ BLACK



【商品説明】

・A4サイズ収納可

・ショルダー全長:54cm

・ストラップの種類: ショルダー

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・全長 タテ35cmxヨコ(上部54cmx底部43cm)xマチ12cm

・留め具の種類: ボタン

・表地: ナイロン

・重量:750g



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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