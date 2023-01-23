『EASTBOY(イーストボーイ) スクエアリュック 22L EBY19 (PINK)【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 18時 38分に出品され03月25日 18時 38分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EASTBOY(イーストボーイ) スクエアリュック 22L EBY19 (PINK)



【商品説明】

・メイン素材: 合繊

・商品管理番号：eby-EBY19

・生産国：CHINA

・留め具の種類: ファスナー

・素材：ポリエステル

・表地: 合繊



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 41.20 cm

奥行 : 43.20 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ EASTBOY(イーストボーイ)

スクエアリュック

22L

EBY19

(PINK)