『MONS Ooe Slash Bag X-PAC? SACOCHE サコッシュ (黒)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 38分に出品され03月17日 11時 38分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MONS Ooe Slash Bag X-PAC? SACOCHE サコッシュ (黒)
【商品説明】
・【Urban Outdoor】アーバン＆アウトドアライフのクロスオーバー。 あなたの日常生活のためのあなたの余分なポケット。 旅行に便利なアクセサリー。 アウトドア活動のためのクイックアクセスバッグ。
・【高品質素材】X-Pac ナイロン 生地、軽量、防水、耐久性のある生地。 米国製。YKK防水ジッパー。 UHMWPE高強度編組コード。
・ストラップの種類: ショルダー
・メイン素材: ナイロン
・留め具の種類: ジッパー
・耐水
・表地: ナイロン
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 24.60 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7734円
950 入札履歴
終了
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