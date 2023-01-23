『MONS Ooe Slash Bag X-PAC? SACOCHE サコッシュ (黒)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 38分に出品され03月17日 11時 38分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

MONS Ooe Slash Bag X-PAC? SACOCHE サコッシュ (黒)



【商品説明】

・【Urban Outdoor】アーバン＆アウトドアライフのクロスオーバー。 あなたの日常生活のためのあなたの余分なポケット。 旅行に便利なアクセサリー。 アウトドア活動のためのクイックアクセスバッグ。

・【高品質素材】X-Pac ナイロン 生地、軽量、防水、耐久性のある生地。 米国製。YKK防水ジッパー。 UHMWPE高強度編組コード。

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: ジッパー

・耐水

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 24.60 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ MONS

Ooe

Slash

Bag

X-PAC?

SACOCHE

サコッシュ

(黒)