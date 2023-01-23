『VILOCY ビロシー リュック 完全防水 18L ロールトップ リュックサック バックパック ドライバッグ レディース メンズ アウトドア【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 08時 03分に出品され03月29日 08時 03分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VILOCY ビロシー リュック 完全防水 18L ロールトップ リュックサック バックパック ドライバッグ レディース メンズ アウトドア
【商品説明】
・ウェルダー加工： 生地を特殊加工で縫い目なく圧着し、防水性能だけでなく高い耐久性を実現した。
・サイズ：(容量18L)縦：40cm～55cm/横：40cm/マチ：20cm/重さ1kg；
・大容量：本体は仕切りのない構造なので、大きな物でも楽々収納。容量を無駄なく使うことが可能になっている。
・完全防水：防水性の高さとスタイリッシュな質感で500D PVCを使ったリュック。ファスナーには止水ファスナーを採用。 水だけでなく汚れにも強い丈夫な素材なので、タフに使える。 雨が多い時期に適した仕様である。
・快適な負い心地：パッド入り背中パネルとパッド入りショルダーストラップ、疲労を緩和する
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7734円
254 入札履歴
終了
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