『FANDARE ショルダーバッグ メンズ 大容量 帆布 A4収納 12.9インチのipad収納 おしゃれ 斜め掛けバッグ レトロ メッセンジ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 09時 28分に出品され05月08日 09時 28分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FANDARE ショルダーバッグ メンズ 大容量 帆布 A4収納 12.9インチのipad収納 おしゃれ 斜め掛けバッグ レトロ メッセンジ



【商品説明】

・【サービス】FANDAREは最高のアフターサービスをお客様にお届けいたします。バッグについて何か問題がありましたら、私たちはできるだけ早く解決します。FANDAREはお客様に満足な製品とサービスを提供するために最善を尽くします。

・【使いやすい収納デザイン】長さ：36CM、幅：13CM、高さ：34CM、重さ：0.9kg。メインポケットは専門のタブレット仕切りが付いて、12.9インチのipadが入れます。インナーポケット、フロントポケットとサイドポケットが小物類の収納や整理整頓をアシストします。

・【幅広いシーンに使える】ビジネスにもカジュアルにも兼用です。季節問わず、通勤、通学、旅行、デート、普



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 34.29 cm

奥行 : 41.20 cm

重量 : 970.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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