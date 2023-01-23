『カンタベリー フリースジャケット BS-W FLEECE JACKET メンズ 34 L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 18時 27分に出品され03月29日 18時 27分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カンタベリー フリースジャケット BS-W FLEECE JACKET メンズ 34 L
【商品説明】
・SIZE:3L ゆき丈:91cm 身幅:62cm 着丈:74cm
・SIZE:L ゆき丈:85.5cm 身幅:57cm 着丈:71cm
・SIZE:M ゆき丈:84cm 身幅:55.5cm 着丈:63.5cm
・SIZE:XL ゆき丈:90cm 身幅:60cm 着丈:73cm
・メイン素材: 100% ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 14.60 cm
横幅 : 29.80 cm
奥行 : 38.60 cm
重量 : 570.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7734円
126 入札履歴
終了
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