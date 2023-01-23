『オーディオテクニカ ATH-SQ1TW (ワイヤレス イヤホン Bluetooth 対応) 完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.0【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 12時 17分に出品され04月08日 12時 17分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ピンクブラウン ATH-SQ1TW PBW

・・Style:通常モデルPatternName:ピンクブラウン

・かんたんに聴ける、シンプルに使える

・高音質を凝縮した専用設計φ5.8mmドライバー

・音と映像のずれを抑える低遅延モード

・長時間でも疲れにくいコンパクト＆軽量ボディ

・ワイヤレスで便利なハンズフリー通話