『NOBUNAGA Labs 雷切 改(Raikiri-kai) 2.5mm4極バランス対応MMCXリケーブル NLP-RAI-KAI【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 16分に出品され03月25日 00時 16分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NOBUNAGA Labs 雷切 改(Raikiri-kai) 2.5mm4極バランス対応MMCXリケーブル NLP-RAI-KAI



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 0.10 cm

横幅 : 0.10 cm

奥行 : 0.20 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。