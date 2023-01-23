『ALPINA(アルピナ) スポーツサングラス くもり止め ランニング/自転車/アウトドア BONFIRE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 20時 25分に出品され05月11日 20時 25分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ALPINA(アルピナ) スポーツサングラス くもり止め ランニング/自転車/アウトドア BONFIRE



【商品説明】

・UV：（紫外線）ABCから目を保護します。

・レンズ内側に施されたFOGSTOPテクノロジーにより、湿度が高い状態でもクリアな視界を確保します。

・可視光線透過率 15％

・風の流入を防ぐよう設計されたレンズカーブ。

・高さ・幅の調整可能なノーズパッドにより適正なポジションでの装着が可能です。



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 9.10 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。