TOMISS脱毛器 浅緑色 脱毛機器 メンズ冷感 連続照射 光脱毛器 家庭用脱毛器 レディース 人気 5段階調節可能 手動自動モード 男女兼【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

TOMISS脱毛器 浅緑色 脱毛機器 メンズ冷感 連続照射 光脱毛器 家庭用脱毛器 レディース 人気 5段階調節可能 手動自動モード 男女兼



【商品説明】

・【優れた脱毛効果、ハイパワープロ級の家庭脱毛器】最新なPLパルス光ケア技術を採用し、どのタイプの肌に優しく、効果はバッチリ！最高級の照射パワーで低刺激な家庭用脱毛器、ムダ毛の目立たないスベスベ肌へ。自宅で効果的なお手入れが安心で手軽に行える。

・【冷感機能が超優秀、いたみゼロで初心者におすすめ、全身20分で完了！】 本体vio 脱毛器は、脱毛しながら氷感修復と同期に行うため、照射されたところを10まで冷やし、お肌にはほとんど熱が伝わらず、表面のうるおいを守り、一番快適な温度で痛くなくて気分よく脱毛しよう。 ON/OFFボタンを一回長押しするだけでずっと連続モードで利用可能、広い照射面積で、全身使



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 22.40 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。