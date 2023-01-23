『TOMISS脱毛器 浅緑色 脱毛機器 メンズ冷感 連続照射 光脱毛器 家庭用脱毛器 レディース 人気 5段階調節可能 手動自動モード 男女兼【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 33分に出品され03月31日 16時 33分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMISS脱毛器 浅緑色 脱毛機器 メンズ冷感 連続照射 光脱毛器 家庭用脱毛器 レディース 人気 5段階調節可能 手動自動モード 男女兼
【商品説明】
・【優れた脱毛効果、ハイパワープロ級の家庭脱毛器】最新なPLパルス光ケア技術を採用し、どのタイプの肌に優しく、効果はバッチリ！最高級の照射パワーで低刺激な家庭用脱毛器、ムダ毛の目立たないスベスベ肌へ。自宅で効果的なお手入れが安心で手軽に行える。
・【冷感機能が超優秀、いたみゼロで初心者におすすめ、全身20分で完了！】 本体vio 脱毛器は、脱毛しながら氷感修復と同期に行うため、照射されたところを10まで冷やし、お肌にはほとんど熱が伝わらず、表面のうるおいを守り、一番快適な温度で痛くなくて気分よく脱毛しよう。 ON/OFFボタンを一回長押しするだけでずっと連続モードで利用可能、広い照射面積で、全身使
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 1.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7734円
745 入札履歴
終了
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