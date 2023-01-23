『WANDAWAY お散歩バッグ・ネオプレーン ブラック ペット用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 58分に出品され03月30日 23時 58分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WANDAWAY お散歩バッグ・ネオプレーン ブラック ペット用



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :21×12×17.5cm

・本体重量:0.28kg



【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 21.10 cm

奥行 : 32.50 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。