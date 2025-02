ONE PIECE Log Collection Special”Episode of NEWWORLD” [DVD]【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

種別:DVD アニメテレビアニメ 発売日:2019/05/24 販売元:エイベックス・ピクチャーズ 登録日:2019/01/11 田中真弓 ワンピースログコレクションスペシャルエピソードオブニューワールド ONE PIECE 東映アニメーション制作作品 アニメONE PIECE/ワンピースシリーズ ONE PIECE Log Collection 6202203180518 アニメーション 特典:ONE PIECE Log Collection Special“Episode of NEWWORLD”オリジナルブリキ缶コースターセット 解説:海賊王を目指す少年“ルフィ”とその仲間たちの冒険の物語を描いた、尾田栄一郎原作コミックをTVアニメ化したアクション・アドベンチャー!TVアニメ「ONE PIECE」20周年記念商品。ルフィたちの冒険を全3巻の「LogCollection Special」として総まとめ!新世界編でのストーリーを一挙収録。