『牛革 ショルダーバッグ メンズ 2way 斜め掛け 手提げ 厚手 本革 レザー 9.7インチipad収納可 縦型 小さめ 通学 通勤バッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 03時 32分に出品され04月09日 03時 32分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 留め具の種類:ファスナー

表地:本革，牛革レザー

2.【サイズ】約21*24*5.5cm9.7インチipad収納可収納可留め具の種類:ファスナー

ストラップの種類:ショルダー，調節可能，クロスボディ，手持ち

1.【重量】約0.5kg

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ 牛革

ショルダーバッグ

メンズ

2way

斜め掛け

手提げ

厚手

本革

レザー

9.7インチipad収納可

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