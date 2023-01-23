『牛革 フラップ ショルダーバッグ メンズ 盗難防止 ipad 9.7 収納可 縦型 メンズ ビジネスかばん斜めがけ 斜め掛け通学通勤バッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 38分に出品され03月26日 21時 38分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2.【収納仕様】内部：メイン収納室×1、オープンポケット×2、ファスナーポケットx1、外：背ファスナーポケットx1、
表地:牛革レザー，レザー
ストラップの種類:ショルダー
留め具の種類:フラップ
1.【重さ】約0.85KG【サイズ】約23*7.5*25cmipad9.7収納可
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落札価格7734円
131 入札履歴
終了
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