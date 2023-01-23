FHLHY コート メンズ ロング ジャケット チェスターコート ウール 厚手 秋冬 ビジネス 紳士服 防寒【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

FHLHY コート メンズ ロング ジャケット チェスターコート ウール 厚手 秋冬 ビジネス 紳士服 防寒



【商品説明】

・しっかりとした厚みのあるウール混生地を採用し、秋冬に防寒性が抜群のメンズチェスターコートが登場です。ロング丈に仕上げたデザインやシンプルなシルエットで人気があるチェスターコートとなります。カジュアルシーンだけでなくビジネスシーンでも活躍するアイテムです。

・サイズ(CM)： 【サイズ：M】 着丈 84 肩幅 44 バスト 102 袖丈 61 【サイズ：L】 着丈 86 肩幅 45 バスト 106 袖丈 62 【サイズ：XL】 着丈 87 肩幅 47 バスト 110 袖丈 63 【サイズ：2XL】 着丈 88 肩幅 49 バスト 114 袖丈 64 【サイズ：3XL】 着丈 91 肩幅 51 バスト 118 袖丈 66 【サイズ



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。