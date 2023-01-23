『Edifier W820NB Plus LDAC対応 ノイズキャンセリング ヘッドホン/ワイヤレス ヘッドホン bluetooth 5.2【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 12時 23分に出品され04月23日 12時 23分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Edifier W820NB Plus LDAC対応 ノイズキャンセリング ヘッドホン/ワイヤレス ヘッドホン bluetooth 5.2



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。