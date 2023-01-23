『Eleoption 2023 ベビーベッド マザーズバッグ マザーズリュック 3WAY1 日除け 蚊虫避け 防水オムツ替え 保温ポケット付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 20時 04分に出品され03月16日 20時 04分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Eleoption 2023 ベビーベッド マザーズバッグ マザーズリュック 3WAY1 日除け 蚊虫避け 防水オムツ替え 保温ポケット付き



【商品説明】

・【2021最新版マザーズバッグ＆大容量リュック】ベッドを取り外せる。3wayのベッドを取り外せる、普通のかばーとして軽く使えます。3つの持ち方法（手持ち、背負える、ベビーカーに掛け）があります。出かける時、両手が楽々。複数のポケットがあり、ポケットには仕切りがあるので、荷物の整理にも便利。 オムツや哺乳瓶、粉ミルク、衣類などが全部スッキリ入れます。・上部が大きく開くがま口タイプ ・両サイドには小物の収納に便利なサイドポケット （片側ティッシュ収納可） ・前面にファスナーポケット （哺乳瓶分ポケット） ・内面には仕切りポケット6か所 ・背面にはファスナーポケットです。

・【いつでもベッドに&機能性



【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 38.50 cm

奥行 : 43.90 cm

重量 : 1.42 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。