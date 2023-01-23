『ランダ ハンドバッグ 2WAYスクエアバッグ レディース ブルー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 04時 20分に出品され04月25日 04時 20分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ランダ ハンドバッグ 2WAYスクエアバッグ レディース ブルー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.30 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 28.40 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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