『LEAD STYLE エコ・フレンドリーポット 40 PURPLE EGPL4038PU【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 20時 25分に出品され03月22日 20時 25分に終了予定です。即決価格は7,734円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LEAD STYLE エコ・フレンドリーポット 40 PURPLE EGPL4038PU



【商品説明】

・10号鉢カバーに好評です!

・中国製

・直径40cm 高さ38cm



【サイズ】

高さ : 39.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 2.96 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。