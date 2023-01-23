『コールマン サンシャインロゴ裏起毛フーディー ブラック XL【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 20時 20分に出品され03月27日 20時 20分に終了予定です。即決価格は7,733円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン サンシャインロゴ裏起毛フーディー ブラック XL



【商品説明】

・ヘビーウエイト裏起毛生地

・メイン素材: 綿100％ リブ部分：綿95％ ポリエステル5％

・ユニセックス対応

・リラックスシルエット

・ヴィンテージアイテムに使用されるサンシャインロゴデザイン

・多色展開



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 27.60 cm

奥行 : 35.60 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。