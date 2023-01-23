『プレリー 名刺入れ フレンチボックスカーフ 1957 クロ【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 06時 10分に出品され03月06日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,733円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[プレリー] 名刺入れ フレンチボックスカーフ 1957 クロ



【商品説明】

・カードポケットの数:5

・ソール素材または裏地: 牛革

・タテ7.5cmxヨコ11cmxマチ1.5cm

・留め具の種類: 無し

・表地: 牛革(仔牛)

CMR-X00MMXF8AK

【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 12.80 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。