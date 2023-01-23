『プレリー 名刺入れ フレンチボックスカーフ 1957 クロ【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 06時 10分に出品され03月06日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,733円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[プレリー] 名刺入れ フレンチボックスカーフ 1957 クロ
【商品説明】
・カードポケットの数:5
・ソール素材または裏地: 牛革
・タテ7.5cmxヨコ11cmxマチ1.5cm
・留め具の種類: 無し
・表地: 牛革(仔牛)
CMR-X00MMXF8AK
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 9.80 cm
奥行 : 12.80 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ピンキーアンドダイアン キーケース ギャラクシー ブラック
¥ 7733
入園・入学5点セット キルティング (レッスンバッグQ/シューズケースQ/体操服袋/お弁当袋/コップ袋) JR公認:出発進行スーパーエクスプ
¥ 7715
入園・入学5点セット キルティング (レッスンバッグQ/シューズケースQ/体操服袋/お弁当袋/コップ袋) ポルカドットとレースリボンに魅せら
¥ 7715
入園・入学5点セット キルティング (レッスンバッグQ/シューズケースQ/体操服袋/お弁当袋/コップ袋) ポルカドットとレースリボンに魅せら
¥ 7715
キタムラ ストラップ付き パスケース PH0674 ピンク/ホワイト 72901
¥ 7689
Ibanez アイバニーズ PVC素材を使用したスポーティなデザインとカラーリングのエレキギター・バッグ ライト・ティール IGB571-L
¥ 7667
uhlsport(ウールシュポルト) ケープバッグ サッカーバッグ
¥ 7666
uhlsport(ウールシュポルト) ケープバッグ サッカーバッグ
¥ 7658
TASUKI 財布 メンズ 二つ折り 本革 イタリアンレザー 日本製 一流の革職人が作る 二つ折り財布 メンズ パスケース付 (Black)
¥ 7623
uhlsport(ウールシュポルト) ケープバッグ サッカーバッグ
¥ 7615
SFIDA Playerバックパック Lサイズ Mサイズ サッカー フットサル ボール収納 シューズ収納 SH-21B10 SH-21B11
¥ 7615
uhlsport(ウールシュポルト) ケープバッグ サッカーバッグ
¥ 7582
uhlsport(ウールシュポルト) ケープバッグ サッカーバッグ
¥ 7581
リッジ ザ リッジthe RIDGE スマートフォンよりも薄い財布 ポリカーボネート マネーバンド キャッシュストラップ
¥ 7579
タワーボックス TOWER BOX シューズグッズ タワーボックスプラス (Two way open) (CLEAR) 23FW-I
¥ 7546
バギーポート 小銭入れ付き 二つ折り財布 本革 バギーズアネックス 栃木レザー レディース ブラウン BP-LKAZ281-BR
¥ 7531
エフスタイル 二つ折り財布 パンチング ミドルウォレット
¥ 7531
エフスタイル 二つ折り財布 ラウンドファスナー ミドル
¥ 7531
落札価格7733円
698 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！