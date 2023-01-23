『BTM キャットタワー 突っ張り キャットツリー スリムタワー 猫タワー 爪研ぎ 多頭飼い アスレチック おしゃれ 可愛い 運動不足解消 ス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 15時 43分に出品され04月05日 15時 43分に終了予定です。即決価格は7,733円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BTM キャットタワー 突っ張り キャットツリー スリムタワー 猫タワー 爪研ぎ 多頭飼い アスレチック おしゃれ 可愛い 運動不足解消 ス
【商品説明】
・小さな猫ちゃんの遊びに一層安心感を与える突っ張り型
・左右二つのニャンモックを設置、手で簡単に方向を変えられます。
・狭いところが大好きな猫ちゃんに隠れ家をご用意！
・調節部分には、金属製のネジ部品がむき出しにならないよう、柔らかい布カバーを付けます。
・高いところが大好きなネコちゃんに大歓迎！
【サイズ】
高さ : 32.50 cm
横幅 : 43.10 cm
奥行 : 62.90 cm
重量 : 21.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7733円
390 入札履歴
終了
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