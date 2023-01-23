『アウトドアプロダクツ リュック 大容量 A4収納 PC収納 オーバーラップ クレイジー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 18時 03分に出品され04月18日 18時 03分に終了予定です。即決価格は7,733円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ リュック 大容量 A4収納 PC収納 オーバーラップ クレイジー
【商品説明】
・ストラップの種類: パッド入りストラップ， 調整可能
・タテ49cmxヨコ30cmxマチ16cm
・ポケットの数:8(外側6/内側2)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:540g
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 39.60 cm
奥行 : 50.80 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7733円
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