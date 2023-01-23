『Griffin マルチツール ポケットサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 05分に出品され03月17日 18時 05分に終了予定です。即決価格は7,733円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Griffin マルチツール ポケットサイズ
【商品説明】
・1個で11通りに使えます。
・サイズ：3.0インチ×0.6インチ×0.2インチ | 74.93?mm×14.73?mm×4.83?mm。重量：24g。
・ポケットサイズのマルチツールは、鍵を整理し安全に保管するのに最適です。
・鍵にしっかりと付けたり、ベルトのループやポケットに簡単にクリップで留めたりできます。
【サイズ】
高さ : 0.25 cm
横幅 : 7.62 cm
奥行 : 9.91 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7733円
600 入札履歴
終了
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