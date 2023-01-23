『Skullcandy 公式ストア Indy Evo ワイヤレスイヤホン?Bluetooth 5.0 マイク付き 落とし物検索 Tile 外音【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 11時 30分に出品され03月26日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,733円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Skullcandy 公式ストア Indy Evo ワイヤレスイヤホン?Bluetooth 5.0 マイク付き 落とし物検索 Tile 外音取り込み 最大30時間再生 IP55防水 専用アプリ対応 3Qプリセットイコライザ タッチコントロール 通話 選曲 片耳操作 オリジナルステッカー付き (TRUE BLACK)



【商品説明】

・INDY EVOに搭載された忘れ物防止アプリ「Tile」がイヤホンを紛失した際に接続が切れたおおよその場所を追跡できたり、イヤホンからアラーム音を出し、音で捜索することが可能です。

・IP55の防塵・防水が施された本体は日常だけでなく、スポーツシーンでも音楽を楽しめます。

・〔音楽〕〔映画〕〔podcast〕3つの人気コンテンツを想定したプリセットイコライザーを設定することが可能です。

・ハウジングに搭載されたタッチセンサーで音量、再生、通話などの基本操作に加え、 新たに追加されたプリセットイコライザーの設定や外音を取り込



商品のサイズ・カラーのご用命は注文確認画面最下部のストアへのご要望へコメントにてお願いいたします。