『【12個セット】虫コロリアース パウダースプレー 殺虫&侵入防止 [450mL]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 21分に出品され03月25日 15時 21分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 虫の這い上がりを防ぐパウダースプレー！

ドライパウダータイプのスプレーだから、壁面や窓枠などに使えて、嫌な害虫の這い上がりを防ぎ、家屋内への侵入防止効果を発揮します。

虫コロリアース（粉剤）と併せて使用するとより効果的です。

撥水パウダーで雨に強い！

効きめは約１ヵ月持続！