『ゲラン ラ プティット ローブ ノワール リップ#001 #マイ ファーストリップスティック 2.8g【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 05時 22分に出品され04月15日 05時 22分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゲラン ラ プティット ローブ ノワール リップ#001 #マイ ファーストリップスティック 2.8g
【商品説明】
・カラー：#001 マイ ファーストリップスティック
・内容量：2.8g
【サイズ】
高さ : 2.03 cm
横幅 : 2.54 cm
奥行 : 9.65 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7732円
942 入札履歴
終了
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