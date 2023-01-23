『QINNKJIA フラワースタンド 竹製 プランタースタンド 植木鉢 スタンド 花台 屋外 室内 おしゃれ ガーデンスタン?【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 03時 14分に出品され04月29日 03時 14分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【竹製フラワースタンド】環境保護と耐久性を考慮して、炭化プロセスと表面にワニス処理にした竹製フラワースタンドです。ナチュラルな木の色は、鉢植えとの相性が抜群です。 【多場所に適用】竹製フラワースタンドのナチュラルな木の色で、オフィス、レストラン、バー、ホール、家の玄関、リビング、ベランダなどさまざまなシーンに組み込むことができます。 【シンプル・簡単設置】最下層は、耐荷重とバランスを確保するための長方形のベースで、上層に鉢を乗せる棚板の高さが異なり、異なる鉢植えを配置、スペースをより効率的に利用することができます。穴に固定ネジを締めすだけ完成、簡単に組み立てられるガーデンスタンドです。シンプルな構造ですが、優れた耐荷性で、花満開でも、ちゃんと植木鉢を支えます。