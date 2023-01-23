『イノベーター リュックサック ウォータプロテクトリュック GI7144 ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 11時 37分に出品され04月03日 11時 37分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イノベーター リュックサック ウォータプロテクトリュック GI7144 ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーベルト

・タテ50cmxヨコ33cmxマチ18cm

・ポケットの数:1(外側1/内側0)

・留め具の種類: バックル

・表地: ターポリン

・重量:740g



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 24.80 cm

奥行 : 48.40 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イノベーター

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GI7144

ブラック