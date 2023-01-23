『カンサイ ヤマモト 3WAYビジネスバッグ 05-21 ブリーフケース ショルダーバッグ リュック バックパック クロ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 22時 42分に出品され05月01日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンサイ ヤマモト 3WAYビジネスバッグ 05-21 ブリーフケース ショルダーバッグ リュック バックパック クロ



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ30cmxヨコ41cmxマチ10cm

・ポケットの数:11(外側2/内側9)

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ポリエスエル

・重量:1020g



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 38.80 cm

奥行 : 47.80 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ カンサイ

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リュック

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