『ワールドトラベラー リュックサック マリアン A4サイズ収納可 14inchPC収納 No.17234 メンズ ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 12時 57分に出品され03月19日 12時 57分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ワールドトラベラー リュックサック マリアン A4サイズ収納可 14inchPC収納 No.17234 メンズ ブラック



【商品説明】

・ショルダーパッド

・ピックアップハンドル

・ポケットの数:7(外側3/内側4)

・全長 タテ42cmxヨコ31cmxマチ13cm

・留め具の種類: 2wayファスナー

・背あてパッド

・重量:400g



【サイズ】

高さ : 9.10 cm

横幅 : 40.60 cm

奥行 : 44.70 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ワールドトラベラー

リュックサック

マリアン

A4サイズ収納可

14inchPC収納

No.17234

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