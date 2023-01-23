『ワールドトラベラー リュックサック マリアン A4サイズ収納可 14inchPC収納 No.17234 メンズ ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 12時 57分に出品され03月19日 12時 57分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワールドトラベラー リュックサック マリアン A4サイズ収納可 14inchPC収納 No.17234 メンズ ブラック
【商品説明】
・ショルダーパッド
・ピックアップハンドル
・ポケットの数:7(外側3/内側4)
・全長 タテ42cmxヨコ31cmxマチ13cm
・留め具の種類: 2wayファスナー
・背あてパッド
・重量:400g
【サイズ】
高さ : 9.10 cm
横幅 : 40.60 cm
奥行 : 44.70 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7732円
314 入札履歴
終了
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