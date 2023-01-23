『ドーナツ リュック D010 ネイビーxカーキ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 17時 13分に出品され02月13日 17時 13分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドーナツ リュック D010 ネイビーxカーキ
【商品説明】
・ストラップの種類: 調節可能
・ブランド名：DOUGHNUT(ドーナツ)
・メイン収納内部背面側には、クッション性のある生地を使用したPCポケット付き！ノートPCやタブレット端末を収納できるので、インスタ女子にもオススメ！
・メイン素材: 100% ナイロン
・収納可能サイズ: 11-20L
・留め具の種類: ボタン， ファスナー
・表地: ナイロン
【サイズ】
高さ : 7.37 cm
横幅 : 35.56 cm
奥行 : 48.77 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7732円
456 入札履歴
終了
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