『ドーナツ リュック D010 ネイビーxカーキ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 17時 13分に出品され02月13日 17時 13分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドーナツ リュック D010 ネイビーxカーキ



【商品説明】

・ストラップの種類: 調節可能

・ブランド名：DOUGHNUT(ドーナツ)

・メイン収納内部背面側には、クッション性のある生地を使用したPCポケット付き！ノートPCやタブレット端末を収納できるので、インスタ女子にもオススメ！

・メイン素材: 100% ナイロン

・収納可能サイズ: 11-20L

・留め具の種類: ボタン， ファスナー

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ : 7.37 cm

横幅 : 35.56 cm

奥行 : 48.77 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ドーナツ

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