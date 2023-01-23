『YAXI K7XX-NMR K7XX-NMR【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 09時 52分に出品され04月04日 09時 52分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

YAXI K7XX-NMR K7XX-NMR



【商品説明】

・AKG人気ヘッドホンK7xxシリーズ用YAXI製イヤーパッド

・https://www.yaxi.jp/product-gallery/k712-q701/

・アルカンターラとプロテインレザーのハイブリッド

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 22.80 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。