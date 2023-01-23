『ピークスピーク 牛革トート YT-3900CM レディース キャメル【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 16時 21分に出品され03月29日 16時 21分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ピークスピーク 牛革トート YT-3900CM レディース キャメル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.70 cm

横幅 : 33.79 cm

奥行 : 42.50 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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