『ピークスピーク 牛革トート YT-3900CM レディース キャメル【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 16時 21分に出品され03月29日 16時 21分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ピークスピーク 牛革トート YT-3900CM レディース キャメル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.70 cm
横幅 : 33.79 cm
奥行 : 42.50 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7732円
65 入札履歴
終了
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