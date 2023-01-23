『シモムラアレック 可動式ケヒキ定規「SUZY(スージー)]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 08時 05分に出品され03月20日 08時 05分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
調整可能・ブラック AL-K92
・正確な罫引き(ケガキ)作業に最適・寸法、メモリ入りなので正確な作業が可能
・ステンレス削りだし加工なので、精度・強度が充分
・スクラッチモデル製作時に重宝
西敬 スモーク定規セット 10?：20入15：20：30?各10入
¥ 7724
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¥ 7716
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¥ 7715
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落札価格7732円
663 入札履歴
終了
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