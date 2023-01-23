『スノーピーク(snow peak) フローガ L 収納ケース UG-524【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 04分に出品され03月08日 06時 04分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーピーク(snow peak) フローガ L 収納ケース UG-524
【商品説明】
・サイズ:220×400×190(h)mm
・ストラップの種類: ストラップなし
・材質:綿帆布(6号・パラフィン加工)、アクリルテープ(中芯:PP)
・発売年・モデルイヤー: 2021
・重量:400g
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 24.60 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
スノーピーク(snow peak) フローガ L 収納ケース UG-524
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落札価格7732円
665 入札履歴
終了
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