『エスコ(ESCO) 2バンドFM/AM通勤ラジオ(アナログ/巻取式) EA763BB-82【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 08時 32分に出品され03月04日 08時 32分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ラジオ
【商品名】
エスコ(ESCO) 2バンドFM/AM通勤ラジオ(アナログ/巻取式) EA763BB-82
【商品説明】
・FM・AMラジオ
・サイズ(W×D×H)mm…56.2×16.5×91.8
・付属品…イヤホン(巻取式)、ハンドストラップ
・重量…74g(電池含む)
・電源…単4電池×2本(付属)
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7732円
428 入札履歴
終了
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