『サミールナスリ トートバッグ キャンディバスケットトートバッグL/A4対応 レディース 2212211021 ブルー (370)【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 18時 10分に出品され05月03日 18時 10分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

サミールナスリ トートバッグ キャンディバスケットトートバッグL/A4対応 レディース 2212211021 ブルー (370)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 36.70 cm

奥行 : 39.00 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ サミールナスリ

トートバッグ

キャンディバスケットトートバッグL/A4対応

レディース

2212211021

ブルー

(370)