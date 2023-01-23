『サミールナスリ トートバッグ キャンディバスケットトートバッグL/A4対応 レディース 2212211021 ブルー (370)【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 18時 10分に出品され05月03日 18時 10分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サミールナスリ トートバッグ キャンディバスケットトートバッグL/A4対応 レディース 2212211021 ブルー (370)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.20 cm
横幅 : 36.70 cm
奥行 : 39.00 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7732円
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終了
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