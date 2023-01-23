『(カンゴール) KANGOL KANGOL/カンゴール マルチ ファンクショナル リュック/バックパック KGSA-BG00145 FREE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 03時 16分に出品され03月23日 03時 16分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

(カンゴール) KANGOL KANGOL/カンゴール マルチ ファンクショナル リュック/バックパック KGSA-BG00145 FREE



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 40.50 cm

奥行 : 47.80 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ (カンゴール)

KANGOL

KANGOL/カンゴール

マルチ

ファンクショナル

リュック/バックパック

KGSA-BG00145

FREE