『(カンゴール) KANGOL KANGOL/カンゴール マルチ ファンクショナル リュック/バックパック KGSA-BG00145 FREE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 03時 16分に出品され03月23日 03時 16分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(カンゴール) KANGOL KANGOL/カンゴール マルチ ファンクショナル リュック/バックパック KGSA-BG00145 FREE
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 40.50 cm
奥行 : 47.80 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7732円
861 入札履歴
終了
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